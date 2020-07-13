在這個弱肉強食的世代，大自然的生存法則不外乎適者生存，網路上就流傳一段駭人影片，只見一隻大黑背鷗（Great black-backed gull）竟然守在洞穴前一口叼住野兔，用不到1分鐘的時間將其生吞下肚，畫面曝光驚呆66萬網友！

大黑背鷗是世界上最大的海鷗之一，體長最長可達79公分，翼展可達170公分，有一個有力的喙可以直接吞嚥雛雞和海鳥。

臉書粉專《Skomer Island》今年4月就曾分享一段大黑背鷗獵兔影片，只見牠將狩獵目標瞄準了位在洞穴內的小灰兔，接著直接一口氣將之從洞口內拖出，過程中即便小灰兔不斷掙扎，牠也死咬著不放，並頻頻將脖子往上揚，上演1分鐘「野兔生吞秀」。

畫面曝光後驚呆66萬網友，紛紛留言驚呼「怎麼可以吃兔兔」、「根本是鳥界的鱷魚王」、「還飛得起來嗎？」、「有辦法消化嗎？」、「我還以為會分屍再吃」。