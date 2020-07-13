新冠肺炎仍持續在全球延燒，許多國家的觀光產業都因此而受到嚴重衝擊，多處景點的動物也因為少了遊客餵食而有不小影響，其中日本奈良的鹿就因為沒有了遊客的仙貝，於是在街上四處討食。近日，推特便瘋傳一段奈良鹿到店家門口鞠躬要食物的影片，被大家稱讚超有禮貌，然而背後卻藏著危險真相。

日本網友「@nara_yamamoto」最近在街頭捕捉了一段有趣的畫面，並將之分享到推特上，從影片裡可以看見，兩隻小鹿正在一間販售食物的店門口徘徊，其中一隻竟伸長了脖子，用自己的頭部按下按鈕將門打開，隨後便對著店內的員工鞠躬，似乎是在向他討要一點食物來吃，不過店員並不領情，用手上的塑膠袋不斷在鹿前面揮動，想要將之給趕走。

影片曝光後網友們都感到十分驚奇，紛紛留言誇讚鹿很有禮貌又相當聰明，「居然知道打開觸控門的方法，果然是奈良的鹿」、「好喜歡牠一直鞠躬的樣子」、「超有禮貌的鹿！身為日本人感到很驕傲」。

不過，有不少專業的網友也出面解釋事情並不像大家想像的那樣美好，根據奈良女子大學生物化學系研究生西山若菜的研究，奈良鹿之所以會鞠躬主要是在催促、威嚇人類快點交出食物，而且越具有攻擊性的鹿鞠躬次數就越多，此外研究也指出，如果人類手上沒有食物，則鹿基本上不會做出鞠躬的動作。