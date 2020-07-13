超療癒爆笑的扭蛋「戽斗星球」因為動物突出的下巴太過醜萌，受到不少網友喜愛。沒想到新北市一名張姓飼主家中的10月大虎斑貓咪「迦咪」，因為和蜜蜂「釘孤支」，下巴竟然被叮到腫起來，意外撞臉戽斗星球的角色，超反差畫面讓2.5萬網友全笑瘋了！

飼主張杏如今年5月底在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》PO文表示，「我從來沒想到家住7樓竟然會有蜜蜂闖入，更萬萬沒想到有天迦咪會被蜜蜂叮…」畫面中可見，原本擁有瓜子臉的迦咪，下巴腫成戽斗，正面看過去，臉上還帶著一抹傻萌微笑，格外有喜感。

迦咪下巴被蜜蜂叮到腫起來，一臉厭世。（圖／張杏如授權提供，未經許可請勿擅自取用）

張杏如受訪時表示，活潑好動的迦咪被蜜蜂了之後，行為確實變得有比較內斂，「不過…不到24小時就又開始ㄎㄧㄤ起來」。

她還拍照給迦咪的爸爸看，但對方卻吐槽「妳吃飽太閒了嗎？怎麼把她修圖成這模樣！」就連醫生也幽默笑說迦咪2天內就會消腫，「所以這2天要多拍點照留念」。

事實上，身形苗條的迦咪天生自帶瓜子臉，十分可愛。（圖／張杏如授權提供，未經許可請勿擅自取用）

張杏如透露，相較於活潑、恰北北的迦咪，姊姊「厝咪」個性溫柔，當下看見妹妹腫成「戽斗貓」，反應也十分淡定。

照片曝光後，不少網友看見迦咪的戽斗模樣全笑瘋了，紛紛留言直呼「正港的戽斗星球」、「好可憐但好好笑」、「對不起我不爭氣的笑了」、「莫名喜感」、「戽斗喵星人」、「可愛到爆」、「這個臉…太有魔力了」。