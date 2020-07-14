養寵物是很重要的決定，因為代表你要為一個生命負責，所以不應該隨意棄養！國外一間寵物收容所在開門時突然發現一隻黑色的拉布拉多被栓在門口，身旁還有主人留下的一張字條，工作人員讀完後全都心碎鼻酸。

😢 what is wrong with some people? Abandoned black Labrador found tied to railings in Kent, with note asking kennels to take him https://t.co/GljyGCQLPP — Nancy The Labrador (@dog_nancy) July 7, 2020

根據外媒報導，英國肯特郡（Kent）的賈斯米流浪狗收容所在本月6日早上開門時突然發現有一隻年邁的黑色拉布拉多被栓在鐵門柵欄上，旁邊還留下一封主人留下的信，上面用拉布拉多的口吻寫道：「你好！請問可以讓我進去嗎？我的主人在飼養我10年後拋棄了我，因為我總是學不乖，所以我被帶回他找到我的地方。謝謝你的照顧也很抱歉帶給你麻煩！」

收容所的人員讀完後都非常心疼，仔細檢查之後發現狗狗身上並沒有晶片，於是他們將這個故事分享到網路上，希望能聯絡到原飼主，了解他真正棄養的原因。透過網路的力量，收容所終於聯絡到飼主身邊的朋友，該名朋友表示對飼養棄養夠夠的行為感到非常訝異，因為他們平常感情非常好，朋友也希望飼主能將狗狗帶回身邊，讓牠可以安心養老。收容所也強調他們會安排多次的家訪，並找到對拉布拉多最好的安排。