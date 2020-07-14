新冠肺炎在國外疫情慘重，許多休閒娛樂中心為了避免群聚感染都在年初暫時停止營業，但也有不少「VIP」趁機包場！日前美國一間水族館就派出2隻可愛的小企鵝到鄰近的博物館參觀，順便拜訪自己的遠古祖先，可愛有趣的畫面瞬間成為熱門話題。

名為Izzy和Darwin的麥哲倫企鵝趁博物館開放前去拜訪自己的祖先。(影片來源/YouTube/Shedd Aquarium/如遭刪除請見諒)

美國芝加哥的寫第水族館（Shedd Aquarium）3月初因疫情閉館，但也因為沒有遊客得以讓館中2隻麥哲倫企鵝（Magellanic penguin）Izzy和Darwin到處趴趴走，在館內到處拜訪白鯨、水獺等鄰居，影片和照片也在在網路上爆紅瘋傳。日前水族館得知附近的菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History）即將恢復營業，水族館工作人員立刻和博物館預約，安排Izzy和Darwin在8日進去參觀。

影片可以看到Izzy和Darwin在博物館裡面好奇的四處張望，搖搖擺擺走路方式和抬頭仰望巨大恐龍化石呆萌模樣都十分吸睛。菲爾德博物館的發言人Katharine Uhrich興奮的表示「鳥類是獸腳亞目恐龍（Theropoda）的後代，看到這2個物種站在彼此旁邊真的是太瘋狂了！」這個橫跨6600萬年的世紀同框畫面曝光後掀起熱議，讓網友和粉絲都感到驚喜萬分。

據了解，獸腳亞目恐龍中最大型也最著名的恐龍包括暴龍、棘龍。原本主要皆為肉食性動物，白堊紀時期一部份的獸腳類恐龍則演變成為植食性、雜食性、甚至食蟲動物，後來又演變出一類特殊的恐龍，稱為「虛骨龍類」，被認為經過千萬年的演化成了10,500個物種的鳥類的共同祖先。