夏天不少人都喜歡到海邊玩水，既能消暑又能順便看看性感養眼的比基尼辣妹。最近有名網友就在PTT分享一張「雪膚正妹上空裸泳」的照片，超豐滿的身材瞬間掀起網友暴動，大讚真的是「又大又白」！

一名網友在PTT八卦板以標題「雪膚正妹當眾裸泳！激爆大白奶全都露」發文，表示夏季炎熱，到海水浴場總是能看見一堆去消暑的妹子，遇到有穿比基尼的更好，沒想到日前竟然看到有「皮膚超白嫩的正妹直接上空裸泳！！」讓他興奮直呼「超豐滿激爆的上圍毫不忌諱的露出來，實在太讓人鼻血直噴啦！！」但也好奇發問「裸泳到底哪裡爽啊？這樣水裡阻力不是會很大嗎？有沒有裸泳的八卦？」

文章曝光後網友才驚覺裡面附上的照片其實是一隻白白胖胖的「白鯨」，紛紛留言表示「超白的」、「差點笑噴...XD」、「他怎麼能這麼大」、「太可愛了吧」、「至少不是可怕的」、「又白又大啊斯」。據了解，這名PO文的網友是PTT紅人，號稱「龍王」，經常以正妹、辣妹等大尺度標題吸引鄉民點進來看，但內文大都是用胖胖的動物圖來混淆視聽，但也因為經常猜不透描述的動物是什麼，讓許多人覺得很刺激有趣而受到歡迎。