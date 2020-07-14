生完孩子後，居然快樂不起來、覺得心情沮喪，我怎麼了？是產後低落，還是產後憂鬱呢？

許多媽媽在迎接新生命到來時都需要時間適應跟調適，不自覺得會陷入到憂鬱的情緒中，一起來看看可以怎麼好好面對人生重要的轉變呢？

了解產後憂鬱症前，先來認識產後低落

無論是爸爸或媽媽都可能遭遇「產後低落」，通常和角色的轉換有關，開始擔心自己無法勝任新的媽媽、爸爸角色。一般發生於產後三到五天，常有快樂不起來、心情鬱悶、無力感等心理狀況，通常幾周後會恢復，但如果延續很久甚至加重，就可能是產後憂鬱。而「產後憂鬱」主要會有睡眠問題、無價值感、罪惡感，甚至會想傷害自己或是傷害寶寶，產後三到六個月之間都可能發生，若不治療有些人甚至會延續好幾年，因此建議產後的媽媽要多加注意自身的心理狀況，另外一半也要隨時注意產後媽媽的狀況。

如何判斷自己有無產後憂鬱症？

最明顯判斷產後憂鬱症方式，就是會有想不開、想自我傷害，甚至想傷害寶寶的想法，對自己會產生無價值感或是罪惡感，若有這種狀況，建議可以找醫師尋求專業協助。前一胎或懷孕中期就有明顯焦慮、緊張、憂鬱等狀況，會有較高比例有產後憂鬱症，另外若家族中有人曾有產後憂鬱症的病史，也是需要多加注意。

如何判斷自己有無產後憂鬱症。（圖／嬰兒與媽媽提供）

自覺有產後憂鬱症，建議先尋求專業協助

憂鬱症是因腦部賀爾蒙引起，個人並沒有辦法改變賀爾蒙，因此若有自覺建議到醫院尋求醫師協助，產後憂鬱症的治療通常會有心理治療及藥物治療，因為生病後的心理狀況會有自我否認、認知謬誤等狀況，透過心理治療分析狀況，讓媽媽知道，這是大家都經歷過的感受。藥物治療會有像提高血清素、多巴胺等的藥物，哺乳媽媽不用擔心藥物是否會影響寶寶，開藥會依照美國醫學會指南，使用風險最低的藥物，不過若狀況較嚴重，出現自傷或傷人的行為，就需要住院治療。

運動＋飲食，預防產後憂鬱症

高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部精神科主治醫師李柏翰表示，預防產後憂鬱症最重要的是「好好運動，好好飲食」，養成規律運動習慣或到戶外運動，可讓腦部賀爾蒙及壓力賀爾蒙得到改善，強化賀爾蒙的平衡。飲食的部分，建議保持均衡飲食，讓賀爾蒙有足夠的原料就比較能預防產後憂鬱症。

(本文摘自《嬰兒與母親7月號》)