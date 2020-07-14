從古至今，醫生一直都給人薪水高又聰明的印象，是社會地位很高的職業。對此，有網友就好奇發問「如果夫妻雙方都是牙醫，那生活水準究竟會有多好？」文章掀起網友熱議，但也有內行人出面揭露辛酸內幕。

一名網友在PTT八卦板以標題「雙醫家庭有多爽」發文，表示台灣領薪的頂端就是牙醫，所以十分好奇如果夫妻倆都是醫牙的「雙醫家庭」，究竟生活水準會有多高？更舉出前總統陳水扁的女兒陳幸妤與老公趙建銘一家，2人年收都破千萬，一家人在完全不靠爸的情況下還可以年收超過2千萬以上，豪宅遍佈全台，讓他不禁發問「有沒有鄉民是雙醫家庭生長的？可以說說生活有多富庶嗎？」

文章曝光竟意外釣出不少過來人分享辛酸內幕「小孩子會很壓力」、「小孩子很可憐都沒人陪」、「沒考上醫科有得你受，之前還遇過吃年夜飯整桌十幾個人，只有阿嬤跟他自己不是醫生的，壓力打到恐怖」、「從小爸媽晚上都在醫院值班，沒有一天看到爸媽同時在家，下課後就丟到補習班、安親班，有時候要由同事幫忙接回家。父母再會賺，你如果考不上醫師，繼承也沒多少錢，而且從小還要在親友的壓力下長大」。