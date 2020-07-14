斯達比（Stubby）原本只是徘徊在美國街頭的一隻流浪犬，因緣際會之下被一名陸軍給收養，在一戰爆發時期牠也跟隨著主人勇赴戰場，靠著天生的機靈與聰明，為美軍做出了不小的貢獻，也因此斯達比成為一戰中唯一被授予中士軍銜的狗，更獲得了與總統會面的殊榮，變成了名留青史的英雄。

Sergeant Stubby served in 18 battles on the Western Front, and was promoted in battle after singlehandedly capturing a German spy (reportedly by the seat of his pants).



Stubby was also a mutt of "uncertain breed", the only dog officer in the US Army. pic.twitter.com/uILqFQTUrw — Quite Interesting (@qikipedia) May 10, 2020

根據外媒報導，1917年7月時，流浪街頭的斯達比被25歲的士兵羅伯特（Robert Conroy）發現並收養，當時美軍還沒有展開軍事犬的相關計畫，但斯達比卻靠著自己的才智與魅力擄獲了軍隊中的士兵們，成為了大家的「寵兒」，甚至在指揮官發現牠的存在時，斯達比馬上舉起了自己的前爪做出羅伯特曾教過牠的敬禮動作，讓指揮官當場愣住，對於斯達比相當佩服。

動畫電影「Sgt. Stubby: An American Hero」以斯達比為故事原型(影片來源/YouTube/Regal)

而斯達比身為一隻「軍犬」，在戰爭期間參與過17場戰役，服役大約18個月的時間，牠驚人的天賦替美軍做出了不小的貢獻，包含牠靈敏的嗅覺可以提醒大家毒氣的存在、敏感的聽覺讓牠可以在飛彈著陸前就先聽見聲音，此外牠還可以準確地發現被埋在土下受傷的美軍士兵，其中最偉大的事蹟就是斯達比在深夜中，靠著聽覺發現了一名德國間諜，並將對方死死咬住，直到美軍來到現場將之抓住。

戰爭結束後，斯達比返回美國就被獲頒英勇勳章，更獲得了與總統威爾遜會面的殊榮，斯達比也得到了「中士」的官銜，甚至比牠的主人都還要更高。1926年，據傳斯達比在主人羅伯特的懷抱中安眠，結束了牠英雄又傳奇的一生。