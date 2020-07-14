除了平常經常看到的貓、狗、小鳥以及兔子等等動物之外，也有不少人喜歡飼養爬蟲類的寵物，牠們雖然外表看起來嚇人，但有時也會做出許多貼心或搞笑的行為。外國一名飼主近日目睹了自家鬣蜥「懶人進食」的現場，讓他感到超傻眼，而網友們看到影片也都被這奇葩動作給笑翻了。

臉書粉絲專頁「The Reptile Report」日前分享一段有趣的影片，在畫面裡有一隻鬣蜥竟靠著自己後腳的力量，整個身體垂掛在第三層的木板上，以倒吊的方式在食用第二層板子上碗裡的飼料，主人見到這個景象超級傻眼，立刻拿出手機拍下了這逗趣又奇葩的一幕。

網友們看到影片後也全都笑翻了，紛紛留言：「簡直就是不可能的任務！」、「這影片可以讓我開心整個月」、「天才總是有點怪咖」、「你的鬣蜥是不是看太多蝙蝠俠了」、「被蜘蛛人上身的鬣蜥」、「我家的鬣蜥也會做一樣的事」、「鬣蜥：『他們說我長大可以成為任何人，所以我變成了一隻蝙蝠』」。