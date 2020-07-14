許多警局都會訓練培養一些狗狗作為「警犬」，幫助警方可以更有效地處理案件。今年4月時，美國布里斯托（Bristol）警局就迎來了一個全新的成員－棕色拉不拉多犬「布羅迪（Brody）」，不過布羅迪似乎無法抵抗周公的誘惑，竟然就直接在就職典禮的直播中躺在桌上呼呼大睡，讓現場所有人都忍不住笑了出來，也融化了觀看這場直播的70萬名網友的心。

根據外媒報導，在這場就職典禮上，負責訓練布羅迪的員警基斯（Keith Medeiros）筆挺地站在長官面前幫忙進行宣誓，而布羅迪本人似乎是熬不過濃厚的睡意，從直播一開始就趴在校長桌上呼呼大睡，中途在長官與基斯講話的時候，牠曾短暫地站起來，但下一秒就換了一種睡姿繼續沉醉於夢中，在場的所有人見到這幕後都忍不住笑了出來，但卻沒有任何人將牠吵醒，長官甚至還伸手溫柔地撫摸布羅迪。

基斯透露，布羅迪是布里斯托警局的第一隻治療犬，牠將會被用來減輕相關案件被調查人的心理壓力與緊張的情緒，打造一個舒適的調查環境，此外牠也將參與該鎮的學校活動；對於布羅迪在就職典禮上的表現，基斯則無奈表示，雖然平時都有在對牠進行訓練，但布羅迪的年紀實在太小了，除了個性非常愛玩之外，其餘大部分的時間都是在睡覺，就連重要的就職典禮也不例外。