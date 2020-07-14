新冠肺炎疫情目前仍在全球延燒，許多人對於新冠病毒都相當懼怕，在最初甚至還因為撞名讓知名的啤酒品牌可樂娜（Corona）受到不小的影響。最近，澳洲出現一台BMW，5個月的時間一直停放在機場停車場，都沒有車主將它給開走，而且巧合的是，這輛車的車牌正好就是「COVID19（新型冠狀病毒）」，讓網友們瞬間秒懂，直呼：「連小偷也會怕」。

“It's a high-end vehicle so it's going to have to be someone on a fair dollar to get a vehicle like that, but you'd think a family member would have gone to get it."



Somebody tell this lot about BMW depreciation... https://t.co/dcu0s5EM6T — Mike Stevens (@mikedoeslife) July 13, 2020

根據《每日郵報》報導，這台銀灰色的BMW被停放在阿德萊德機場（Adelaide Airport）的停車場中，是由機場員工史蒂芬（Steven Spry）最先發現，他透露這台車至少從今年2月就一直停在相同的位置，在採訪中史蒂芬也指出，他們猜測車主很有可能是一名長途飛行員，因為目前沒有辦法回國，才導致這樣的情況。

不過巧合的是，這台BMW的車牌號碼相當敏感，正好就是現在正在全球肆虐的「COVID19」，網友們看到照片後也都覺得十分有趣，紛紛開玩笑地表示：「這個車牌真有用，根本沒有人敢去偷」、「經過檢測了，這台車子正在隔離中」、「就像是被詛咒的車牌」。