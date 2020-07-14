買車買房是許多人的渴望能夠完成人生清單，但這兩件事都必須花上一大筆錢，並不是輕而易舉就能達成的。一名網友就發現最近在街頭上很容易就可以看見有人開賓士車，讓他相當好奇這種現象背後的原因，對此有知情人便出面解答，還透露自己的朋友就是以2萬元的價格入手的。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近發現在路上經常可以看見賓士車，而且還有不少車主都相當偏愛白色，不過因為賓士車的價格並不便宜，所以這個現象也讓PO主感到非常好奇，到底是現在的有錢人變多了，還是太多外匯車，一台只要一百萬就能夠買得到？

此文一出便引起網友們熱議，有不少人指出這些賓士車很可能都只是二手買來的，因此價格並不貴，「幾乎都二手的啦」、「二手的不貴啊，雙B二手折價超多」、「水貨+二手，而且賓士很少大改，台灣零件好找」、「雙B二手折價大，很好入手」，更有網友透露自己朋友當初買車的經驗：「我朋友那台兩萬塊到手，比我機車還便宜，也沒啥問題，就想不想買問題而已」。