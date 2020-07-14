現在有越來越多的女性重視自己的體態和身材，因此會主動到健身房去運動。綽號「機機」的網紅林少榆有著「理工女神」的稱號，外型甜美且擁有火辣身材的她時常會在社群平台上分享自己的美照，讓她的IG收穫了超過53萬名粉絲的追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 飛落去的時候不能停你懂的 機機🔆林少榆 (我大GG)（@ggshacylin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 下午 7:00 張貼

據悉，機機在今年2月便踏上了前往澳洲為期1年的旅行，儘管人在國外，她仍會不時地分享自己的日常照片。昨（13）日，機機就上船了一段自己在健身房中運動的影片，當天她頭戴著一頂白色的帽子，身穿黃色細肩帶上衣和藍色的運動緊身褲，在畫面裡機機趴在健身器材上，雙手舉起啞鈴做著「飛鳥」的姿勢，然而中途她一邊的肩帶就因為舉手的動作而滑落，豐滿的上圍也因此顯露了出來。

事後，機機在文中也調皮地寫道：「飛落去的時候不能停你懂的」；不少粉絲看到這段影片後都相當激動，紛紛留言：「我一直重複觀看…」、「會害健身房在場的人都練到流鼻血」、「健身房要暴動了」、「原來這就是飛鳥的奧義…」、「這是在哪的健身房 我也要去」、「鼻血噴出來了啦」。