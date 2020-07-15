讀寫教育專家曾世杰，第一本暖心動人的教育觀察手記。

從「證據本位」與「人文關懷」的視角出發，娓娓訴說幫助孩子跨越讀寫之壁、建立基礎學力的重要關鍵。

新課綱時代，重視跨領域學習，強調加深與加廣，長文閱讀、思考跨界，儼然已成為21世紀學子必備的重要能力。

然而，觀察教育最前線，從「Learn to Read（學會閱讀）」到「Read to Learn（用閱讀來學習）」的道路上，卻並非每個孩子都能一路順遂。

有些孩子可能受限於文化刺激不足，先備知識缺乏，看不懂詞彙，面對這先天困境，學校可以怎麼有效扶弱，網住每一個孩子？

有些孩子，面對接踵而至的注音符號、英文字母，到中文方塊字，從低年級開始就學習嚴重受挫，到了國中仍bad與dad分不清；面對這情形，專家教師或陪讀志工，可以怎麼做？

誠致教育基金會創辦人方新舟 真誠讚譽：

我建議有志翻轉台灣教育者，無論是老師、家長、教育決策者或非營利組織成員，都應該看這本書。我期待世杰老師和臺東大學團隊，以教學實驗檢驗過、有效能的教材教法，能推展到全台灣，更期待世杰老師解決問題的「方法學」，能夠被更多人看見。

【精彩書摘】

我從小愛看漫畫，「惡習」至今未改。都當了大學老師，還經常帶著孩子去某餐廳吃飯，只因那家餐廳有一壁的漫畫書。

我家老大小時候閱讀困難，我為他訂了一套《射鵰英雄傳》的漫畫版，一個月出一本。我一頁頁讀給他聽，故事聽懂了之後，再來是輪讀：你左頁、我右頁；或你當郭靖，我當黃蓉。讀完一冊，他就巴巴的期待下一本的出版。他今天當了律師，還經常上網看漫畫，都是我「害的」。

有趣的是，大多數的父母師長，都不喜歡、甚至禁止孩子看漫畫，大人常罵：「還在看漫畫，你不會看點正書嗎？」蛤？漫畫不是正書？這我當然不服氣。您知道嗎，文化部一份出版產業調查的報告指出，台灣出版的新書類型中，連續三年，第一名是考試用書，第二名就是漫畫。漫畫的出版量遠遠超越小說、童書、文學、電腦等其他類書籍，可見吾道不孤。

二○一六到二○一八年，我申請了科技部的研究專案，開始設計實驗、試著撰寫一些故事，並邀請專業畫家繪製漫畫，以探討漫畫對兒童閱讀理解的影響。

我所撰寫的漫畫腳本和一般的市售漫畫有以下的不同：

一、強調閱讀學習：希望小朋友在閱讀過這些故事後，不只是「好過癮」，也扎扎實實提升了讀寫能力。例如，文章裡的生字、新詞會在同一篇或跨篇重複出現，好讓小朋友不知不覺中習得生字和新詞。每一則故事也都設計了閱讀後的練習本，以評量兒童的流暢性和閱讀理解，並增進讀寫相關能力。

二、強調難度控制：我們透過各種文字語料庫的工具，把字詞難度（主要是每個字與詞在一般閱讀中出現的頻次）及文章難度控制在國小中年級，而且，由易而難排列這樣的設計，主要是希望這是一個「低指導式」的讀寫材料，沒有教學專業的爸爸、媽媽、志工阿姨都可以指導孩子學習。

三、強調真實故事：高年級的大孩子對漫畫也會感興趣，但若內容是如「爸爸不見了」或「小金魚逃走了」的低年級文本，大孩子一定會有「怎麼叫我讀這種幼稚的東西？」的被羞辱感。為了照顧大孩子閱讀時的自尊心，我選的故事都是現代社會或歷史上發生過的真實故事，只要是真實故事，即使以簡單的文詞寫成，大孩子讀起來也不致於有羞辱感。

四、強調趣味：腳本均改寫自各種有趣、感人、勵志或驚奇的真實故事。例如，有個到大飯店實習的大學生，居然在主管面前說：「我刷的馬桶最乾淨了。」然後，他就舀了一杯馬桶水，當場喝下去。又例如，忠犬小八不知道主人已經過世不會回來了，每天仍準時到電車站等牠的主人，等了十年，最後倒在車站死去。我希望這些故事的張力，可以提高孩子們閱讀時的興趣、專注力與同理心，不但想再讀下一篇，而且想要分享給同儕。

漫畫書編好了，我們開始了教學實驗研究，結果非常正向。第一，不出所料，所有參與教學實驗的兒童，都喜歡漫畫課本；第二，對閱讀能力尚在發展的兒童，有漫畫，他們的閱讀理解分數提升了二六％；第三，這個提升的效果，發生在提取表面訊息、統整與解釋兩個閱讀層次上。

二○一九年，我們的研究先在印度的亞洲讀寫學會年會中發表，備受研討會中最大咖的芬蘭學者海奇．立亭能（Heikki Lyytinen）的青睞，他殷殷垂詢，最後乾脆站在我們海報前幫忙解說。此外，一位穿著紗麗、額心點著紅點的印度學者和我們談了老半天，她離開前告訴我：「我從來不准我的兒子們看漫畫，看來我是錯怪漫畫了。」我這才知道，對漫畫的誤解是跨文化的。二○二○年四月，這個研究結果被科技部評選為第一級的教育學術刊物─《課程與教學季刊》接受，漫畫終於走進了象牙塔。

還不只如此，這本「漫畫書」中的部分課次還被當成國語文教材，臺東大學教育系陳淑麗教授為之發展了「差異化教學」的詳細教案，新北、台南、花蓮、台東的幾位中年級老師幫忙執行教學介入實驗，一個學期之後，小朋友的識字、寫字和閱讀理解大幅進步。一位參與的老師告訴我，她班上有個小朋友，平時找各種理由不寫功課，這次居然會在課外時間，主動向老師要求寫習作。「奇怪，這些風景，我怎麼在正規課程中都看不見？」她說。

這些來自小朋友、老師、和學術界的回饋讓我們非常興奮，研發的結果除了幫漫畫「刷洗罪名」之外，還有推廣的價值。原來，漫畫可以是一種引起閱讀動機及促進閱讀理解的好媒介，這對小朋友來說，應該是個好消息吧！

(本文摘自《有效讀寫》/親子天下出版)

【作者簡介】

曾世杰

花蓮玉里人，美國俄亥俄州立大學哲學博士，具備臨床心理師資格，現任臺東大學特殊教育學系教授。

曾任玉里榮民醫院及三軍總醫院精神科臨床心理師，國立臺南師範學院（現臺南大學）副教授，曾赴美國維吉尼亞大學擔任訪問學者。學術專長涵括了中英文閱讀歷程心理學、讀寫障礙與讀寫教育及低成就兒童的補救教學。長年投入閱讀認知歷程研究，嘗試以證據本位的方式，發展有效的讀寫補救教學策略與教材教法。

20多年來，致力於學習障礙兒童與文化社經弱勢兒童的教育；他相信「量變造成質變，柔水終成雕刀」：只要持續在許多小地方改善教與學的效能，就可以提升孩童的讀寫算基本學力，並讓孩子樂在閱讀，愛上學習。

曾教授曾參與不同層級教育行政工作，歷練完整。擔任國家教育研究院學術副院長期間，參與十二年國教課程綱要起草，過程中經常在各級會議、媒體、報章、雜誌，以文字及口頭方式說故事，促成各界對課綱的共識。於國立臺東大學也先後擔任特殊教育中心、特殊教育系主任、圖書館館長、師範學院院長、教務長、副校長等職。也與校外夥伴合作，曾擔任臺東私立牧心智能發展中心首任董事長、臺灣學習障礙學會、中華民國特殊教育學會理事長，以及永齡希望小學臺東教學研發中心主任。

在學術與教學領域成就斐然，曾獲教育學術團體木鐸獎，以及多次獲傑出教學獎肯定。除數十篇的學術期刊論文外，另著有《聲韻覺識、唸名速度與中文閱讀障礙》（心理出版社）、《晨讀10分鐘系列：漫畫語文故事集》《有效讀寫》（親子天下出版）；譯有《有效的讀寫教學》《字母拼讀直接教學100課》（心理出版社）。