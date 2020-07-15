貓狗遇到動物園裡的大型動物，會有什麼反應呢？美國一家動物收容所6月時，與聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）合作，讓收容所中的貓狗們進到動物園參觀，其中小貓與大貓首次見面，雙方困惑的模樣，也讓人直呼實在是太可愛了。

德州動物保護聯盟(Animal Defense League of Texas)主要幫助毛小孩找新家，並提供牠們食物與醫療照護，上個月他們與聖安東尼奧動物園合作，讓貓狗們進入動物園中，與大型動物們見面，其中一隻賓士貓看見大貓「豹」時，看起來非常好奇，似乎想大膽的靠近對方仔細觀察，而大貓則露出困惑的臉，雙方對彼此都非常有興趣的樣子，反差萌畫面十分有趣。

聖安東尼奧動物園執行長提姆(Tim Morrow)提到，由於受到新冠肺炎的疫情影響，導致收容所與動物園的收入、籌款大幅減少，「這是一項有趣的活動，既可以展示動物園，還可以凸顯我們對於動物的照顧，也能讓收容所曝光率提高，讓收養資訊獲得關注」，達到雙贏的局面。