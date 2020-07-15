夏天不只蚊蟲多，也是許多動物活動的旺季。大陸一名農民就在自家農舍發現一隻3公尺長的巨蟒，旁邊還有20幾顆蛇蛋，立刻打電話請消防隊員來處理，一行人費了九牛二虎之力才終於成功捕捉，蟒蛇驚人的體型也讓農民驚呼：「跟我手臂一樣粗！」

根據陸媒報導，大陸廣東一名農民本月1日在自家農舍發現一隻長達3公尺的巨蟒盤踞在床鋪上，周遭還散落20餘顆蛇蛋，嚇得他立刻通報消防單位。消防隊趕到現場後，發現該蛇屬於國家一級保育類動物，而且可能是因為蛇蛋的關係，攻擊性很強，只要靠近一點就會發出「嘶嘶嘶」的警戒聲，讓一旁觀看的農民也忍不住害怕直呼「嚇！嚇到都出汗了！」

最後消防單位聯合抓蛇專家圍攻，先用其它雜物吸引蛇的注意，趁牠咬住雜物時合力撲上去才終於成功制服。消防大隊參謀康恆表示，該蟒蛇近3公尺長，重約15公斤，身旁的20顆蛋都已經發霉，將會進行無害化處理，而該蛇也已經透過相關部門帶到山林中野放。