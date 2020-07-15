寵物長相有時難分辨，但隨著主人照料方式，外型與習性也可能因此不同。加拿大一名女主人，在家養了一隻藍貓洛基(Loki)，牠非常喜歡出門溜達，一日女主人聽到後院傳出騷動聲，她連忙過去查看，竟發現愛貓分裂成兩隻，讓不少人驚呼「平行時空？」。

艾伯塔愛德蒙頓(Edmonton)一名女主人拉森(Devi Larsen)，養了一隻很愛往外跑的藍貓洛基(Loki)，為了不讓愛貓走失被誤認成野貓，因此她便在其身上套上牽繩，一日她牽著洛基在後院散步時，期間客戶來電，她便未注意洛基的去向，與客戶磋商期間，聽到院子傳出貓的尖叫聲。

拉森嚇得隨意應付客戶，掛上電話連忙跑到後院查看，發現洛基跳到了草皮上，而牽繩被拉的很長，但詭異的是，院子裡多出了另一隻貓，而且跟洛基長的一模一樣，不僅眼神還是體型，宛如像是被複製了，兩隻貓陷入激烈的打鬥，起初她難以分辨哪一隻是洛基，「我終於看到其中一隻有綁黑色牽繩，所以我迅速地抓住牠」。

在 Instagram 查看這則貼文 Loki（@loki_the_chonk）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 12 日 下午 6:55 張貼

拉森將兩隻貓拉開時，還不小心因此被抓傷、流血，之後先是將洛基帶回屋，並安撫好牠的情緒後，便出來查看另一隻貓的狀況，豈料牠已在混亂中逃走，拉森提到「我只是想檢查一下，確保另一隻藍貓沒事，但可惜牠已經不見蹤影，我留了一些食物，看看牠會不會再回來」。

為了安全起見，拉森還至醫院打破傷風針並吃抗生素，當時在情急下，她迅速的拍下兩隻貓的畫面，並將過程分享至reddit論壇。不少網友看了直呼「還以為是複製貓」、「薛丁格的貓？難道是貓咪誤闖平行時空」、「你確定牠們不是兄弟姊妹嗎？」，拉森則提到，她懷疑另一隻藍貓可能是走失的家貓。