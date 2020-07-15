隨著年紀的增長，外表難免會「走鐘變形」，讓人不禁感嘆「歲月是把殺豬刀」。日前有網友就發現自己飼養2年的暹羅貓不但腫成大叔，還整隻變色，和小時後的照片對比簡直判若兩「貓」，讓她傻眼直呼「為什麼小時候到長大差異這麼大啦！」

本來只有局部黑毛的弟弟，2年後竟然整顆頭都黑了，宛如貓版包青天。(圖/原PO授權提供)

一名網友在臉書社團「愛貓聯盟」分享一張對比照，表示自己飼養了一隻名叫弟弟的暹羅貓，沒想到才短短2年的時間竟然出現驚人差異。從她附上的照片可以看到弟弟小時候大部分的毛色都是白色的，只有耳朵、臉部中間、腳掌、尾巴有淡淡的黑色，但是2年後的弟弟不但整顆頭全黑，連原本白色的毛皮也都變成有如烤焦一般的淺咖啡色。除此之外，弟弟身材也大走鐘，嘴邊肉和肥滿的下巴直接炸出來，讓飼主笑稱「怎麼才養你兩年，你就變成大叔了，下巴是怎麼回事」、「我確定我養的是同一隻貓，不知道幹嘛就黑掉而已」。

弟弟除了變黑之外也身材走鐘，變成黑黑的胖大叔。(圖/原PO授權提供)

照片曝光後萌翻一票網友，紛紛留言「全黑了」、「歲月烤焦了臉龐」、「你是不是沒幫他上防曬」、「歲月是一把殺豬刀…喔不…是一台烤麵包機…」、「根本就是詐騙集團」、「太可愛了吧！」、「笑死我！真的同一隻嗎」、「很帥的大叔啊」。據了解，暹羅貓的毛皮由較淺的身體顏色以及較暗的四肢顏色構成，被稱為「重點色」（Point coloration），是局部白化症的一種形式，主要是體內一種負責生產色素的「酶」含有一個突變，突變的酪氨酸酶因為不耐熱，在正常的體溫下失去功能，但在溫度較低的皮膚會生效。結果就是深色色素只在身體溫度較低的區域如四肢、臉部與尾巴生成。除此之外，也會受外在溫度的影響，越冷越黑，越高溫越白，還有年齡越大也可能越黑，所以暹羅貓又有「貓界變色龍」之稱。