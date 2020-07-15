開車自由舒服又能遮風擋雨，是不少人喜歡的代步工具，但最頭痛的往往就是找不到停車位，所以許多大型賣場或商場都有附設停車場，讓民眾消費更加便利。一名網友日前就在批踢踢掀起「最瞎停車場車道設計」的討論串，沒想到竟意外釣出全台最難停的停車場車道。

一名網友在PTT的car板以標題「最瞎的停車場車道設計」發文，表示桃園平鎮日前新開一間家樂福，但在通往賣場停車場的坡道牆壁上卻充滿傷痕，認為「應該是很多車主都沒抓好距離，主因應該也是車道設計不友善，車道是螺旋型且左右各一個車道上坡與下坡，都有機會會車，只要距離沒抓好，不是撞車就是撞牆」讓他不禁好奇發問「大大們有看過其他更瞎的車道設計嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛跳出來分享自己最受不了的停車場「我記得蘆洲店也很窄」、「中和環球啊」、「桂林家樂福」、「各地的家樂福真的很愛超彎超陡的設計」、「一堆北市公有停車場彎道不吃線不可能過去，不是磨底盤尻下巴就是吃肚子，有時要排隊進出根本進退兩難。遑論一堆停進去人出不來的格子」、「高雄鳳山家樂福下坡也是很可怕，停一次不想再停第二次」。

其中，有絕大多數的網友都一致認為是「中和迪卡儂」和「南港CITYLINK」的停車場「南港citylink爛到炸，到商場路線超不清楚」、「最北七的我認為是中和迪卡儂，開到上面沒位子得開下去」、「南港citylink，考上駕照應去那邊練練，驗證拿照是否為假貨」、「南港CityLink真的奇葩」、「中和迪卡儂，那個迴旋會開到頭暈」、「南港citylink坡道陡又小條，一直轉圈圈，人間煉獄啊」。