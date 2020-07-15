台南可說是美食之都，隱藏各種巷弄美食，甚至只要銅板價，每到假日就吸引各縣市遊客前往。一名女網友提到，日前經過台南一間黑輪店，外觀看起來並不起眼，但生意卻異常的好，讓她決定買來吃看看，連買了20幾支黑輪，沒想到價格卻讓她好驚訝。

一名網友在《爆怨公社》提到，在台南經過一間小店，外觀非常不起眼，但卻吸引許多客人上門，讓她好奇決定一探究竟，發現店家在賣黑輪，因此她買了27支吃看看，沒想到只要54元，當時以為老闆娘算錯還連忙糾正，才得知1支只要2元，讓她驚呼「被價錢嚇到，這價錢也太便宜了吧」。

不少人驚呼「台北竹籤都不只2塊了」、「超商亂買都破百」、「2元…比我們屏東還要便宜了。真幸福」、「一支2元也太佛心了吧」，不少吃過的民眾表示「從小吃到大，價錢、份量都沒變」、「這家從小吃到大，炸薯條必點」、「我國小時一支1元，後來漲一支2元，就沒漲價過了，那附近還有間鹹酥雞也是老店喔」、「這間真的超讚，尤其是脆管」、「協進國小後面⋯再叫一碗雞絲飯跟一杯紅茶來配⋯超讚！」。

還有人分享老闆的善行「有個撿回收的老婆婆點了一碗滷肉飯吃，老闆娘刻意盛了一碗滿滿都是油豆腐的湯給他，跟他說那個豆腐破掉，不能賣了，要請她吃！我在旁邊看得好感動」，當地人則求低調「不可以報啊！平時已經很難排隊了」、「這家再報就爆棚了」、「那邊路小也沒太多的停車空間，一旦曝光會造成居民的不便，我們台南人還是低調吃就好」。