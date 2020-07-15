信任是一段感情之中非常重要的基礎，一旦越線，往往會在對另一半造成難以彌補的傷害。一名網友日前就在臉書上分享朋友對付狂劈腿前女友的故事，長 達2年的報復方式竟然只靠國民美食「滷肉飯」就解決了！超奇葩的劇情讓網友全都笑瘋。

一名網友在臉書社團「爆系故事館」發文，表示日前突然想起朋友和前女友之間的故事，害他差點在殯儀館笑出來，於是決定和大家分享。朋友曾告訴他，前女友和他交往期間出現很多脫序行為，像是傳露點照給別的男人、亂搞曖昧等等。在一連串鳥事突襲又無法與對方溝通之下，朋友決定對她展開大報復，並且浪費她的青春！

而他報復的工具就是「滷肉飯」，只要出去吃飯或是女生在特殊節日想要吃好料的，朋友一律都是「只吃滷肉飯！還不加蛋不加豆腐！」更直言「她只值滷肉飯」。女生想換手機，朋友也裝窮說沒錢，但馬上幫自己買了一台新的。在連吃2年的「滷肉飯」後，女友還是持續出軌，讓朋友終於受不了，直接將她掃地出門，這才結束這一場鬧劇。原PO也補充，這名朋友現在也有現任女友，而且很疼愛對方，讓原PO不禁感嘆「很難想像現在對現任的女友出手大方的朋友，居然如此陰險的用這種方式對付前女友歐北來的行為…這個故事教導大家，有另一半請安分守己，乖女友要啥有啥，信用卡隨刷，喜歡拍露點照在外面亂搞的只有滷肉飯吃…」。