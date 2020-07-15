清朝有不少古物，因戰爭而流離失所。荷蘭一名藝術顧問去年拜訪顧客，發現屋主家中出現古花瓶，鑲著綠松石等各種寶石，設計非比尋常，進一步詢問專家後，發現它竟是清乾隆年間製造的「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，珍寶在老屋主家中沉睡50幾年，近日亮相後甚至拍出新台幣2.7億的天價。

「清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」與貓狗寵物同居約50年，所幸被發現時仍完好無缺(影片來源/youtube/Sotheby's)

綜合外媒報導，荷蘭藝術顧問羅森塔爾（Johan Bosch van Rosenthal）在去年，接到8旬老婦的電話，要求他前往幫忙估價古物，因此他便至中歐偏僻的老婦家中，期間發現房裡擺放眾多，且年代久遠的中國藝術品，「她養的4隻貓還在房內自由走動，隨後她指了櫥櫃上部分鍍金的一只花瓶，她知道這是一件特別且有價值的珍寶」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sotheby's（@sothebys）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 下午 6:50 張貼

而這一只花瓶其實是「清乾隆洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，過去因過於「中國化」不受喜愛，最終以56美元（約新台幣1,650元）被老婦人拍下，之後便被收藏於中歐偏僻的別墅內，與貓狗寵物同居約50年，被發現時仍完好無缺。蘇富比亞洲區(Sotheby's Asia)主席尼古拉斯(Nicolas Chow)提到，「這是一個極脆弱的花瓶，在被無數寵物包圍的房屋中存活半個世紀，可說是奇蹟」。

根據乾隆七年「活計檔」記錄，此18世紀的稀世古物，由御窰督陶官唐英治下所製，更被帝皇納入「乾清宮頭等」，以網紋設計的花瓶，花瓶瓶身以格子狀為設計，上面還有藍白色花卉圖案，是市場上出現過最複雜且精美的瓷器之一，甚至被蘇富比稱為「失落的傑作」，近日以900萬美元(約新台幣2.7億)的天價拍出。