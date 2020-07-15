香港電影是許多6、7年級生的童年回憶，尤其是1980到1990年代更是全盛時期，也造成周星馳、劉德華、關之琳、吳君如、周潤發等港星在台爆紅。有網友日前就在PTT上宣布，他經過鍥而不捨的推理，終於找到《賭俠》阿星與三叔的公寓了。文章掀起暴動，網友紛紛趕來朝聖，並讚嘆原PO「太神啦！」

1989年由王晶執導，周潤發、劉德華、王祖賢主演的《賭神》是大家耳熟能詳的經典港片，不但帶動賭博片的熱潮，也開發出一系列的延伸作品。其中由周 星馳、劉德華和吳孟達主演的《賭俠》更因為無厘頭的劇情和台詞受到粉絲歡迎，到現在還經常在電影台重播。一名網友日前在PTT電影板興奮表示，經過版友們的鼓勵和他鍥而不捨的推理之下，終於成功破解，找出「《賭俠》裡頭那個讓阿星與三叔摔在街上的公寓」，他發現王晶因為便宜行事，執導的另外一部《整人專家》也是用同一個場景，讓他多了一條線索可以追查，最後他透過電影裡幾幕陽台露出的建築、停車場、石牆等地，再加上當時的拍攝時間和交通地點等方向推敲，終於發現公寓就在香港的「港島大坑的大坑道19號！」並附上今昔對比圖。

雖然當時的公寓已經拆掉改建成高級住宅大廈，他還是很開心終於解開一個在心中糾結許久的謎團，還笑稱「可以寄給賭神了！」文章曝光後瞬間掀起暴動，頓時湧入大批港片粉絲朝聖並留言「哇靠神眼朱老九是你？」、「清晨就看到神」、「有神快拜」、「如果公寓還在你也會在那邊黏巴達嗎XD」、「你福爾摩斯他哥喔」、「老師問我為什麼要跪著看手機？」、「笑死港片柯南是你」、「聖地巡禮」、「周星馳系？」、「小刀表示：神經病」、「我對你的景仰有如滔滔江水連綿不絕，更有如黃河氾濫一發不可收拾」。