台灣天氣炎熱且潮濕，汽車在長時間照射下，駕駛欲開車時，車內溫度宛如火爐，因此有不少人會在車窗上，貼隔熱紙降溫，但每一個國家文化不同，隔熱紙對於他國人而言，也可能是危險的存在，日前台灣駕駛貼隔熱紙的習慣被分享到日本，讓不少日本人看得直呼「太危險」。

日本一名網友在臉書表示，「台灣的車，因為貼隔熱紙，沒辦法看到前擋玻璃後方的駕駛，感覺很可怕」，並分享好幾張汽車車窗被隔熱紙貼到全黑的照片，不少日本人提到，在日本貼隔熱紙是禁止的行為，「是為了隔熱嗎？要是在日本的話，因為違法要罰單和罰金」、「泰國也是(車子)前面都是完全黑的，天氣熱的部分是共通點」。

此討論也被分享至ptt，台灣網友表示在日本只能貼透光率超過70%以上的隔熱紙，認為日本人對於此事過於大驚小怪。不少網友則回應「世界各國都有規定，隔熱紙貼的透光度，甚至前擋不能貼」、「澳門也不能貼，一堆賓利都可以直接看到裡面」、「熱是真的，晚上視線有影響也是真的」、「貼隔熱紙晚上開車真的會很暗，都快看不到行人了」。

但多數人表示台灣太熱，不貼隔熱紙會後悔，「台灣熱到爆啊！我貼70的超後悔，陽光曬進來有夠熱」、「我二手teams，前車主沒貼隔熱熱爆」、「隔熱紙有透光率高的，但就是阻隔紫外線檔不太了陽光」。還有人提到，初次去日本時，對於「晴雨窗」也相當不解，認為這裝置並不好看，「幾乎是90%以上的車子都有，台灣了話只有國產車會裝晴雨窗，我去日本的時候，看到路上車子每一台都有晴雨窗，感到不可思議」。