一般人對於貓的印象都是十分驕傲冷漠，擁有著矯健的身姿可以四處上竄下跳，不過也不是每隻貓都有這種性格與運動天賦的！最近，在大陸四川就有民眾發現一隻虎斑貓受困在大樹上好幾天都下不來，於是派人爬上梯子要把牠救下來，沒想到這隻貓在碰到「救命恩人」時竟兩手緊抱住他的小腿，讓四周的人看了都忍不住大笑。

根據陸媒報導，該起事件發生在四川眉山，當地一隻虎斑貓受困在樹上好幾天的時間，讓路過的民眾都相當擔心，於是便派了一名男子爬上梯子前去救援，沒想到這隻貓一碰見「救命恩人」後，竟伸出了兩隻小手，緊緊抱住對方的小腿，就算男子要移動雙腳爬下梯子，貓咪也仍舊不為所動，繼續抱著他的小腿，過程中還不斷委屈地叫喊著，就像是在抱怨：「怎麼現在才有人來救朕」。

這逗趣的一幕被旁邊的民眾給拍了下來，影片曝光後，許多網友都被逗笑了，紛紛留言：「第一次見被救的貓，這麼配合的樣子」、「怎麼不給貓貓打上馬賽克？太丟貓臉了」、「小貓咪又可憐又可愛」、「慫慫的好可愛哈哈哈」、「竟然不給牠打馬賽克，牠以後還怎麼在村裡混」。