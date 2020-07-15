貓咪的聽覺和反應都相當靈敏，是非常擅長捕捉小昆蟲與小動物的高手，但有時候牠們卻經常會盯著什麼都沒有的某處一直看，讓飼主感到有點毛毛的。日本一名漫畫兼插畫家ひかにゃん家裡飼養了許多隻貓，某天牠們卻全部聚在櫥櫃前緊盯著裡面，讓他頓時心裡怕怕的，擔心會有蟑螂或是老鼠等令人恐懼的生物竄出。

ひかにゃん在推特上分享了自家愛貓們的照片，只見畫面中有5隻貓咪全都聚集到了黃色的櫥櫃面前，還不斷緊盯著同一處看，讓他頓時有點害怕，直呼：「不對！裡面一定有什麼東西！」，擔心是不是有蟑螂、老鼠等等讓一般人充滿恐懼的生物，只不過仔細觀察這張照片，卻會發現有一隻黑貓竟然趁亂把頭靠向前方橘貓的屁股處，讓不少網友都笑翻了，「有一隻貓在做什麼奇怪的事情」、「好像不小心混入了一隻痴漢貓…」、「黑貓居然趁亂做這種事」。

事後，ひかにゃん也終於鼓起勇氣打開了櫃子，所幸裡面並沒有讓人害怕的生物，而是家裡的另外一隻貓咪意外被關在裡面，他推測可能是自己打開櫃子沒有注意時，貓咪趁機偷跑進去的，不過一般被關住的貓都會喵喵叫求救，但ひかにゃん的貓咪卻完全相反，反而很舒適地躺在裡面，讓他非常哭笑不得。