每次在逛街或是等待搭車的時候，都希望可以找到座位區，讓自己的雙腿稍微休息一下，若是椅子有椅背的話更可以舒適地靠上一會兒。不過，近日有網友到台北市府轉運站時，卻發現該處的座椅竟沒有椅背，讓他非常困惑，於是好奇詢問其他網友，引起一陣熱議。

這名網友在《爆系知識家》中分享了兩張照片，並指出拍攝地點為台北市府轉運站，可以看到畫面裡的一整排座位區之間僅用一個把手做為區隔，而且在背後還沒有「椅背」的設計，這讓PO主相當不解，於是好奇詢問其他網友：「椅子為什麼要設計成這樣…不讓人家靠背？」。

此文曝光後，引起不少人前來解答，並揭開了這樣設計的諸多優點，包含不讓人久坐、睡覺，「故意設計的吧，怕有人直接在那邊睡覺佔位」、「不讓你久坐，有靠背的比較舒服」、「這區域應該只是提供暫歇，不是作為久坐的地方，所以在顧及整體規畫後，採用了沒有靠背的椅子。而那扶手除了區隔，也是為了不讓人躺下」。

還有整體美觀，「這是設計師的選擇…因為增加的椅背影響了全景落地玻璃的整體美觀」、「就美觀來看，如果作了椅背，往外看的視野就不太美麗了」；以及讓乘客揹著大包小包時可以更方便入座，「應該是搭乘交通工具的人有些人是背背包的，這樣方便背背包的人乘坐吧！」、「給背包客的貼心設計～背著背包就能坐著休息～不會卡到椅背」。