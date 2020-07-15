俗話說：「狗是人類最忠心的伙伴」，當他們認定了一個主人之後，就會對他付出自己全部的愛意，將對方當成自己的全世界。韓國一隻狗狗在村落中流浪了4年的時間，身上的毛又長又亂，甚至有的地方還結成了塊，儘管有好心人在照顧牠，但牠卻仍舊堅持獨守舊房，只為了等待早已去世的主人。

(影片來源/YouTube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

(影片來源/YouTube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

YouTube頻道「SBS TV동물농장x애니멀봐」近日上傳了兩部有關於一隻瘸腿流浪狗的故事，牠在村莊內已經流浪了4年，期間曾因為不小心踏進陷阱中而失去了一條後腿，這也導致牠的性格變得相當謹慎小心，儘管有好心人在餵養牠，但牠仍舊無法敞開心房地去接納。根據當地村民透露，這隻狗原本和一名老翁生活，彼此相互依偎，感情十分融洽，然而老翁某天卻不幸因病去世，根本來不及和心愛的寵物犬做最後的道別。

這隻狗也不知道主人離世的消息，只好每天都獨自守著這棟破舊的房子，只為了等待主人回來，附近的大叔見狀相當心疼，每天都會提供食物給牠，最終在節目組的幫助下，這隻狗被帶往獸醫院進行檢查與美容，並且交由大叔收養，大叔也不禁在節目中落下男兒淚。