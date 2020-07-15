大自然果然真的非常強大而且極具力量！日本一名網友隔了1個月後重回祖父母的家中要打掃、整理，沒想到當他一進到廚房時，卻驚見有一根竹子竟衝破了地板成長茁壯，甚至已經快要跟天花板一樣高，讓他超級傻眼。

根據日媒報導，這名網友在自己的推特「@ma_Estate」中發文，表示祖父母的家位於一個較為偏僻的位置，目前並沒有人居住在那裡，家人們通常都會固定一段時間就過去整理、打掃，但最近因為梅雨季節的關係，他時隔了1個月才回到祖父母家中，沒想到打開家門走到廚房後，卻發現了一根新生的竹子，竟衝破了木製地板，在廚房內成長茁壯，雖然中間呈現扭曲的狀態，但樹葉仍生長地十分茂密，高度甚至已經快要達到天花板，讓他感到非常傻眼。

照片曝光之後網友們都覺得相當新奇，紛紛留言：「應該可以跟竹子收取房租了吧」、「這就是勢如破竹！」、「感受到生命力量的強大閃光了～」、「幸虧回去的早，不然天花板…」、「竹子的生長速度也太快了」。而推主也透露，目前已經將這根竹子砍斷，現場也都撒了化學藥劑，避免再有竹子衝破地板的情況發生。