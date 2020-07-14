「我在。我有重量。我有意義。我可以。我會。

「我活著的目的不是讓別人愛我、讚嘆我，而是為了行動、為了去愛。」

「我有義務照顧這個世界。」

他背負黑暗，穩穩向光移動，在絕望中奮力做該做的事，去愛，去感受，去思考，去行動。

隨柯札克遺筆，深入從容就義傳說後的現實，掀開悲慘幽暗的帷幕，凝視歷史現場的累累傷痕，見證絕境裡他如何直面當下，沉穩思考，堅定行動。

《柯札克猶太隔離區日記：兒童人權之父最後的回憶錄與隨筆》，收錄柯札克離世前三個月在猶太隔離區斷續寫下的日記，以及人生最終三年隨筆記下的文字。由這些零碎紀錄，他本人與猶太隔離區的樣貌，突破悲戚模糊的歷史印象完整浮現。

【精彩書摘】

＜導讀：傳說掩蓋下的柯爾札克與猶太隔離區＞

導讀者：亞采克‧李歐恰克（Jacek Leociak）

p.39-42

在柯札克的作品中，小孩──老人的意象從一開始就出現了。「史達謝克皺起蒼白的臉哭泣，他的臉是一個三個月大的老人的臉。這些老人嬰孩的臉真可怕，有著皺巴巴的臉，尖尖的下巴，萎縮、凹陷的眼睛。」他在〈醫院的景象〉中如此寫道（該文收錄在《知識》〔Wiedza〕週報中，一九○八年到一九○九年交界時刊出）。xiii在他於一次大戰開始寫的教育理論著作《如何愛孩子》（Jak kochać dziecko）中，他就注意到，孩子的年紀不是用他活了多少年來計算，而是在孩子身上「累積了上百年的傷害〔……〕那不是孩子在哭，而是好幾個世紀在哭，那是痛苦和懷念本身讓他失望」。猶太隔離區把孩子們變成了行動不便的老人。在一篇關於主要收容之家的報告中，他提到：戰爭開始時，一個名叫祖澤的男孩「開朗、足智多謀、活潑，健康又強壯」，兩年後柯札克再遇見他，他已經「用沉重緩慢的步伐往斯摩察街上走去」，他看起來像是個老人，讓柯札克差點認不出來。柯札克在日記中清楚寫道：「『孤兒之家』現在是老人之家。」

《猶太隔離區日記》中最神祕、最有爭議以及最令人不安的段落來自一九四二年七月二十七日。五天前，運送猶太人的行動才剛開始。在這悲劇的遷移中，柯札克寫下了他對恐慌居民的呼籲：「為什麼我不能安撫這不幸、瘋狂的社區？只要一段簡短的演說。政府也許會同意。」他用強硬的字眼，訴說服從佔領者命令的必要性，不只如此—他對這些命令的解讀，似乎只看到德國人有邏輯的一面，沒看到那是偽裝。他說：「選擇吧：要不就離開，不然就留下來工作。」然後他又說：「猶太人要到東邊去。〔……〕軌道在此。〔……〕我們是鐵做的滾筒，是犁，或鐮刀。只要能讓麵粉變成麵包就好。我們會有麵包的，只要你們不妨礙我們。你們不准妨礙我們。我們也不允許你們發出哀鳴、生氣或散播傳染病。有時候，我們甚至可能會短暫地同情你們，但我們必須用皮鞭、用棍子或鉛彈—因為我們必須建立秩序。〔……〕兄弟，你必須聆聽歷史的宣言，關於新的章節。」柯札克這份呼籲是認真的嗎？他是用自己的聲音說話，還是模仿別人的聲音？或是，他真的相信強制遷出帶來的「潔淨」？而災難性的大滅絕會給歷史「帶來新的一章」？他是在用嘲弄的面具掩飾絕望嗎？還是他是天真、絕望地想在加害者的行為中找到理性？他是否真的相信那些被送走的人有機會活下來，因為工作會拯救他們？八月四日，關於在街上被抓走的艾絲特拉．維諾哥羅，他寫道：「也許不是她，而是我們掉到陷阱裡了（留了下來）。」但是他之前明明努力要「讓艾絲特卡回來」。

要解開這個謎題，我們得先找到這個問題的答案：「柯札克那時候知道特雷布林卡滅絕營的真相嗎？」我不認為他知道，但是關於這一點，我們已經永遠不可能得知了。即使是在人滿為患的車廂中，人們也不相信他們是去赴死的。從特雷布林卡滅絕營逃出來的大衛．諾沃德沃斯基（Dawid Nowodworski）說：「我是在八月十七日星期一被抓的。〔……〕在我的車廂中有七十一個人，來自不同的環境，有著不同的年齡。車廂被封死了。沒有人相信我們這一趟是要去死。我們很確定，我們要在那裡展開新生活。也許老人和小孩會死，但是成人會活下來。」

(本文摘自《柯札克猶太隔離區日記》/大塊文化出版)

【作者簡介】

雅努什・柯札克 Janusz Korczak

本名亨利・哥德施密特（Henryk Goldszmit），1878（或1879）年出生於波蘭華沙環境優渥的猶太家庭，是知名兒科醫生、作家、教育家、社會運動者，為兒童人權與教育奉獻畢生，被譽為波蘭兒童人權之父。

幼時所見貧民窟兒童困境，使柯札克很早便關注兒童權益；少年因家道中落，他以家教工作養家，此時期也開始發表教育類文章；自華沙大學醫學院畢業後，即被徵召到日俄戰爭前線爲軍醫，令他體會戰亂給孩童帶來的痛苦。1912年，柯札克就任猶太孤兒院「孤兒之家」（Dom Sierot）院長，經營孤兒院期間，他推行以兒童為主體的教育，還開設「同伴法庭」讓孩子學習自治。二戰時，他婉拒外界救援，於1942年陪同收容的猶太兒童前往集中營，和孩子一起遇難。

柯札克之教育觀點被視為當代兒童教育潮流先鋒。1979年適逢其百歲冥誕，聯合國將該年定為「國際兒童年」。1989年通過的聯合國《兒童權利公約》，有逾兩百個國家簽署，其精神即源於柯札克的理念。柯札克年少便投入寫作，著作甚豐，本書以外的代表作品有《如何愛孩子》、《麥提國王執政記》、《當我再次是個孩子》等。