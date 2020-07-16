若看到大狗狂咬小貓，肯定會讓人嚇的趕緊將牠們拉開，擔心狗的利牙會傷到小奶貓。日本有一名寵物飼主，家中養了一隻1歲大的澳洲牧羊犬，近日又添了新成員米克斯貓，主人PO出牠們互動的影片，只見牧羊犬竟張大嘴，看似要咬小貓，讓人不禁冒出冷汗，深怕小奶貓會被咬而受傷，但實際上是誤會一場。

日本飼主@n_dogbike養了一隻1歲大的澳洲牧羊犬「凱爾カイル」，近日家中又添新成員，是一隻剛滿3個月的米克斯貓「奇異果キウイ」，牠們雖然才同居幾個月，但已產生深厚的情誼，日前主人PO出牠們打鬧的影片，只見凱爾張開嘴，試圖要咬小奶貓的臉，而貓嚇得趕緊逃開，並用小腳掌將狗推開，掙扎的模樣非常可愛。

@n_dogbike表示，實際上牠們是在玩，當時他拍了慢鏡頭，讓牠們的表情看起來更加明顯，而平時都是小奶貓在欺負牧羊犬，經常一掌就打在狗的臉上，但凱爾並沒因此生氣，兩人反而更友愛，起初也擔心牠們會討厭彼此，沒想到卻意外的親近，影片目前更是累積377.8萬人觀看。不少被融化的網友直呼「狗的眼睛充滿慈愛，牠們好友愛啊！」、「還以為小奶貓又被欺負了，結果一掌打在狗臉上回擊」。