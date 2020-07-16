許多國家地勢相連，也因此讓兩國的「邊境」成為較敏感的地區。日前在大陸和俄羅斯的邊界就發生一起激烈的衝突事件，影片曝光後大家才發現真正的主角其實是「2頭大棕熊」，畫風突變讓網友看了全都笑到噴飯。

A Chinese and a Russian brown bear fight at the state border. Barbed fence and trail camera smashed by furious males, leaving the winner unknown https://t.co/ZfKNPWM7VL pic.twitter.com/XUATZgSDXz — The Siberian Times (@siberian_times) June 29, 2020

根據外媒報導，俄羅斯動物保育組織阿穆爾虎中心（Amur Tiger Center）在俄羅斯猶太自治州（Jewish Autonomous Oblast）的樹林裡所架設的攝影機，在5月11日夜間拍到2隻大棕熊發生一場激烈的肉搏戰，戰況猛烈到旁邊步道上的攝影器材和有刺鐵絲網的圍欄都遭到破壞。由於影片沒有聲音，畫面又在中途中斷，所以無法確定到底是哪隻熊勝出。

阿穆爾虎中心指出，他們架設攝影機是用來追蹤之前救下又野放的阿穆爾虎（又稱東北虎或西伯利亞虎），藉此保護瀕危牠們，沒想到會意外錄到「2熊大戰」，初步判斷這2頭熊應該是為了領地而打鬥。而因為該地區為俄羅斯和大陸黑龍江省的接壤地帶，讓不少網友笑稱「突發！中俄邊境發生激烈衝突！」還有人模仿新聞播報口吻表示「現場沒有熊員傷亡，後續：中俄雙方隱藏傷亡熊數，西方動物保護組織呼籲公開透明，並積極主動調查事件起因！」