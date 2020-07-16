不少飼主以「領養代替購買」，因此會至收容所領養被棄養的動物。美國一名媽媽，先前帶2歲女兒至動物收容所領養寵物，豈料女兒在眾多狗中，竟選了一隻比特犬，牠的長相不僅不可愛甚至還帶病，但她仍尊重女兒的決定，讓這一隻狗躲過被安樂死的命運。

奧黛莉(Audra Spurio)知道2歲女兒G喜歡狗，因此去年底便帶她至俄亥俄州一間動物收容所，答應她能領養一隻回家，期間讓女兒自己選擇，而G並不是選可愛的小型犬，在過程中3度走到一隻比特犬的籠子旁，之後輕輕的摸著牠，並向奧黛莉說「就是牠了！」。

而這一隻比特犬初到收容所時，身上患有皮膚病、不斷的流鼻涕，腳趾還感染葡萄菌而腫脹，眼睛也因疏於照料而黏在一塊，由於狀況非常差，當時收容所還考慮將其安樂死，因此一直未幫牠取名，G當時看到牠時就很喜歡，在其籠子旁久久不肯離開，更說著「狗狗生病了，牠需要幫忙」。

G用衣服幫狗擦鼻水及黏糊糊的眼睛，之後不斷的看著奧黛莉，希望媽媽可以答應他，奧黛莉提到「G完全不在乎狗的外貌，甚至牠聞起來有多臭」，之後開籠子欲將牠放出來，但狗看起來似乎很害怕，G便一面安撫牠一面帶出來，才順利將狗帶到戶外，「我看著這一隻可怕的狗，緊張情緒因G而融化，甚至緊跟在她的身後」。

奧黛莉之後將狗放回籠子中，比特犬又開始發抖，G表示拒絕離開牠，說著「生病的小狗需要幫助，我們帶牠回家」，奧黛莉也選擇尊重女兒的決定，領養這一隻比特犬，並替牠取名為史嘉雷(Scarlett)，如今兩人感情非常好，經常在花園玩耍，史嘉雷也因G的愛心，逃過被安樂死的命運。