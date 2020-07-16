狗在幼年的時候，根本難以察覺，牠究竟能長到什麼程度。美國有一名女飼主，至動物收容所領養了一隻狗，由於牠全身毛茸茸的，看起來像是一隻「泰迪熊娃娃」，深受女飼主的喜愛，豈料事隔3個月後，狗竟爆衝式成長，如今宛如一隻「小熊」，形成非常有趣的對比。

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女飼主shotgunsusy是一名遊戲實況主播，先前至收容所領養動物，發現一隻全身毛茸茸的狗，超萌模樣像是泰迪熊娃娃，僅6個禮拜大，讓她心動的將其帶回家，並取名為Osiris，第一天還在鏡子前合照留念，豈料過了3個月後，Osiris竟成長迅速，如今宛如一隻「小熊」。

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Shotgunsusy再次用單手將Osiris抱起，並在鏡子前合影，與第一天進行對比，身形可說是大了2倍，驚人的差異也讓她驚呼，「媽媽邊抱邊喘，好不容易才拍下合照」，不少人直呼可愛，也好奇牠到底是什麼品種，怎麼可以長這麼大又快，而Shotgunsusy表示「我們被告知是德國牧羊犬和金毛獵犬混種，但我自己也不是很確定」。