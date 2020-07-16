迪士尼動畫《冰雪奇緣》裡面的小雪人「雪寶」，是深受大人小喜愛的人氣角色，日前有網友的浴室就出現一個圓胖的白色「雪寶」，竟然沖水也不會融化！事後該名網友也公布小雪人的廬山真面目，可愛的模樣讓網友全都被萌翻。

在 Instagram 查看這則貼文 🐶🐾뚱사토네🐣🐥🐤（@toto_ddung_ee）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 7 日 上午 2:57 張貼

韓國一名網友日前在IG上分享一段一影片，只見浴室的一角，堆放了一個酷似雪寶的小雪人，就算該網友拿蓮蓬頭沖水也不會融化，正當眾人疑惑的時候，小雪人竟然自己突然動了起來！原來這個小雪人的本尊是一隻名叫多多（토토）的4歲比熊犬，他不只脾氣好，洗澡的時候也特別乖巧，完全不會亂動，再加上全身塗上泡泡的樣子，看起來真的就像一個小雪人一樣。

在 Instagram 查看這則貼文 🐶🐾뚱사토네🐣🐥🐤（@toto_ddung_ee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 24 日 下午 9:59 張貼

照片曝光後也掀起網友暴動，紛紛留言「沖水前跟沖水後感覺沒差XD」、「洗澡超乖的，好羨慕」、「狗狗超可愛，好想摸喔！」、「太可愛了！」、「雪寶是你嗎？」