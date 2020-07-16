大陸連日來遭遇暴雨，因此不斷出現長江三峽大壩恐潰堤的消息，不僅長江中下游的居民有生命危險，洪水還有可能波及上海，讓當地民眾十分擔心。對此，有網友好奇，如果「石門水庫潰堤會怎樣？」此話題立刻掀起網友熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板以標題「石門水庫潰堤會怎樣？」發文，表示看到大家一直說大陸的三峽大壩會潰堤，但講這麼久了還是依然穩穩地不動如山，但這也不禁讓他聯想到台灣最大的水庫「石門水庫」，讓他好奇直呼「那如果石門水庫潰堤會怎麼樣嗎？有八卦嗎？」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「會有很多水」、「就流掉而已阿，你以為台灣能涵養多少水資源」、「還好我喝翡翠水庫」、「放心沒多少水，都是泥沙淤積」、「可以從淡水開船到大溪，潮吧！」。也因此釣出內行人專業分析，替大家解惑「大漢溪基本上是河階地形，河道跟人口聚居處落差其實滿大的，去過大溪老街就知道，中正公園下去大溪橋至少落差10公尺，距離河床很遠，應該不用太擔心」。