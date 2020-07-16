有錢就是任性！普通人購物衝動頂多買衣褲或日常用品等，但有錢人卻是買一座小島。歐洲一名富豪在疫情期間，上網購物消磨時間，得知一座位於愛爾蘭海岸的私人島嶼正在出售，因此便透過影片查看商品，也未親自至島上參觀，便手滑買下630萬美元(約新台幣1.8億元)的小島，震驚外界。

根據《CNN》報導，馬島(Horse Island)面積157英畝（約19.2萬坪），擁有3個海灘、7棟房屋及自然野生動植物，主樓甚至可以俯瞰大西洋，該島在19世紀是小型銅業的故鄉，島上蘊藏許多礦山，在1841年人口達到137人高峰，但到了1960年代，居民全數離開，島上礦場和村莊逐漸變成廢墟。

德國健身專家柯爾貝爾（Gert Kölbel）在1980年代，將其買下並進行翻修，2007年愛爾蘭金融高峰期，轉賣給黛博拉和菲茨吉本（Deborah and Adrian Fitzgibbon）並升級改造，如今島上不僅有別墅，還有私人碼頭、直升機停機坪、遊戲室、健身房、沉船設計遊樂場及網球場等，也有獨立的供電、供水及污水管理系統。

協助此筆交易的倫敦蒙塔古房地產（Montague Real Estate）執行長巴拉謝夫（Thomas Balashev）透露，買家非常喜歡島上風景，因此透過影片參觀，儘管購買前未登過島，但仍不滅他買島的興致。房地產經紀人法蘭克（Knight Frank）補充說「受到疫情影響，買家若想買偏遠地區的土地或房產，就必須透過虛擬影片參觀，趨勢也越來越明顯」，而疫情導致旅遊業停擺，但購買私人島的需求卻不減反增。