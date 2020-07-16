台灣雖然不大，但每個縣市各有特色，就連食物吃法、習慣也有所不同。日前有網友在ptt好奇提到，看到有一名台北人po文表示，要離開原本的生活圈很困難，引發其他網友表示，土生土長的台北人，若要至南部生活並不容易，讓他困惑詢問「台灣就這麼小一條蕃薯，南北的生活型態有差到如此誇張嗎？」。

許多人認為，交通是主要南北的主要差異，「差別最大的是交通，南部光是到哪都要開車」、「我老公台北人，還說沒捷運的地方都是鄉下」、「我雙北、雙北以外的北部、南部都住過，的確有差，尤其是大眾運輸。從小就住雙北、仰賴公車捷運的人，到了南部會像廢了雙腳一樣」、「北部人都捷運代步，沒辦法自己找路啊，哪像南部人不用指南針，都可以辨認方位，那方向感差太多了」。

也有人表示，台灣南北各有優點，「南部比較好，一台車附近三縣市都是一小時到達，而且能在南部生活，經濟水準都還不錯，不行的都往台北走，反而台北很差」、「除了台北捷運路網完整外，新北即使有捷運，但路網不夠密，出了捷運站還要騎很久的Ubike，這點還是台北最好。剛接觸南部人會覺得他們比較大喇喇，但換個角度想，他們比較直接沒心機」、「台灣真的太小了，生活啥的不會有太大不一樣。真要感覺差異的話，要看你切入的點，某些產業會比較有感」。