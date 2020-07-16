有些夫妻會透過結紮手術來避免意外懷孕的狀況，雖然早期是屬於永久不可逆的手術，但通過現代先進的醫療技術，隨時都可以反悔復原。大陸一名男子和老婆生了2個女兒之後進行了結紮手術，幾年後突然想要再生一名兒子，因為恢復手術失敗，他竟慫恿老婆去勾引隔壁鄰居，無奈幾年後老婆和鄰居只生了3個女兒，讓該男氣到崩潰，拒絕撫養孩子。

根據陸媒報導，大陸雲南省昭通市鹽津縣柿子鎮一名乾姓男子透過親戚介紹認識一名秀姓女子，婚後2人生了2名女兒，乾男也決定去做結紮手術來避孕。但是幾年過後卻突然改變想法，想要再生一名兒子「延續香火」，無奈輸精管復通手術卻失敗，乾男竟突發奇想慫恿妻子去勾引隔壁一名帥哥人夫，並表示只要能「借精生子」，妻子跟對方怎麼相處他都沒意見。

秀女就這樣和帥鄰居交往同居3年，乾男也在這期間以父親名義替孩子辦戶口，照顧生活起居，但沒想到秀女和帥鄰居連續3胎都誕下女兒，讓乾男終於崩潰暴怒，拒絕撫養三名「繼女」。妻子也將此事告上法院，訴請離婚，法院判定秀女在婚內「出軌」多次，並與他人同居和生育字女，嚴重違法反律，認為雙方婚姻已無繼續下去的必要，准許離婚，而夫妻原本的2個女兒由乾男撫養，和鄰居生地的3個女兒則交給女方自己撫養，雙方都不用付贍養費。