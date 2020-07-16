在多數人印象中，需開車的工作多為男性，若是出現女性駕駛，肯定讓人印象深刻。大陸有一名有軌電車女駕駛，不僅開電車的技術一流，長相也相當甜美，從小把開火車當成夢想，如今更是將工作視為享受，讓不少人直呼「活出了自己想要的人生」。

焉英雯來自遼寧瀋陽，出生於90年後，是一名有軌電車司機，入行已7年，由於她從小的夢想就是開火車，長大後雖然沒有如願駕駛火車，但成為有軌電車司機，也算是完成夢想，焉英雯表示「開這麼大的車會非常酷，就是把一車乘客拉到終點站之後，有一種成就感」，這也是她工作的動力來源。

焉英雯提到，每天差不多開120公里，瀋陽共有6條有軌電車線，每一條路線她都開過，也都非常熟，工作時她態度嚴謹、認真，但休假後就會放鬆，生活崇尚自由自在，一有空就會外出踏青，而上了班以後，她除了把薪水花在化妝品與服飾以外，多半就是旅遊的開銷，如今更是玩遍大陸每一省。

公司營運部主任提到，電車司機以男性居多，約2百多人左右，女性則占10%，每年季度的技能考試中，焉英雯總是獲得第一名，成績相當優異。不少網友直呼「女生開有軌電車真的蠻少見的，還是這麼漂亮的姑娘」、「小姐姐長得好好看，會想不到職業竟然是司機」、「開頭工作內容看起來好帥啊」。