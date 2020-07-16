振興三倍券昨（15日）正式上路，無論是數位綁定或是紙本領券，民眾大多提前做好規劃，就有一名邱姓網友突發奇想，拿來魯班尺進行尺寸測量，卻無意間發現驚人巧合，讓眾人打趣笑說「你慘了，洩露了國家機密！」

邱先生昨在臉書社團《龜山生活通》上傳兩張照片，仔細一看原來是他拿著魯班尺量了振興三倍券的長寬，沒想到竟然分別對應到「劫財」和「退財」兩個刻度，讓他驚呼「無意間發現了政府的用心，一邊是劫財一邊是退財啊！」

振興三倍券的長寬，竟然分別對應到「劫財」和「退財」兩個刻度，驚人巧合網友全笑翻了。（圖／邱先生授權提供，未經許可請勿擅自取用）

邱先生受訪時提到，「因為工作關係所以隨身都有魯班尺，那時原本只是單純想量大小而已…」沒想到卻有此巧合，「當時公司所有人也全笑翻了！」

照片曝光後逗樂一票網友，紛紛留言笑回「超有梗的」、「此為極凶之物，快拿過來，我好好幫你鎮壓住」、「這東西太邪惡了，我祖上有一種鎮壓之法，歡迎拿來我替您處理！」、「很樂意幫你退財」、「這跟什麼數字巧合之類的有異曲同工之妙」、「此乃劫財之物！極邪！你願意的話我1000幫你收，承擔這邪惡！」、「還有這招…快點花掉」、「你慘了，洩露了國家機密」。