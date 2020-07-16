貓咪毛色花樣眾多，其中三花貓因為同時擁有黑、橘、白三種毛色，受到不少人喜愛，因為基因遺傳的關係，大多數都是母貓，只有少數會出現雄性三花。網路上一隻名為「芊芊」的三花貓，個性傲嬌，外表看似高冷，但卻經常逢人就曬出渾圓翹臀，讓人不明所以，還以為是因為沒有結紮，所以正在發情，殊不知背後原因竟然可愛到讓人噴笑！

芊芊經常逢人就曬出渾圓翹臀，讓志工誤以為是在發情，殊不知只是為了討拍撒嬌～（圖／《小貓呼嚕送養中心》粉專授權提供，未經許可請勿擅自取用）

臉書粉專《小貓呼嚕送養中心》日前曬出芊芊的翹臀照，並PO出與志工的對話截圖，原來是芊芊不斷對著志工拱起翹臀，雙眼散發出迷濛又渴望的眼神，讓志工誤以為牠正在發情，不禁錯愕直呼「牠結紮了嗎？這種程度的翹屁股是否有其他需求？」殊不知，眾人一看全笑翻了，並出言解答「沒有！就是想要拍屁屁而已」。

不少人看到這幕，全被逗笑了，紛紛留言直呼「迷人的翹屁股」、「屁屁翹成這樣，搭配這個表情太傲嬌了啦」、「身體倒是挺誠實的～」、「幹嘛讓人家等這麼久啦～吼」、「眼神有戲」。

芊芊喜歡大家一直不停歇地幫牠拍屁屁。（圖／《小貓呼嚕送養中心》粉專授權提供，未經許可請勿擅自取用）

《小貓呼嚕送養中心》表示，現年5歲的芊芊是個聰明的孩子，雖然牠的表情看起來十分高冷，且不太親貓，但是本質上卻十分親人，雖然不是黏踢踢、愛討抱的那種，但是要討拍屁股時就會很撒嬌，極度走鐘的反差萌，擄獲不少志工的心。

芊芊和她的妹妹「靚靚」（圖左），靚靚前陣子終於到新家了，希望芊芊也能趕快找到幸福歸宿！（圖／《小貓呼嚕送養中心》粉專授權提供，未經許可請勿擅自取用）

可惜因為毛色關係，相較於其他外向的貓咪，芊芊被賞識的機會相對少許多，於是在貓屋待了很長一段時間，從少女變成了大嬸。有意願想給芊芊一個幸福貓生的話，歡迎私訊粉專唷！