不少情侶都有專屬於雙方的小情趣，維繫感情，不過要是不小心弄傷對方，那可就尷尬了！日前有一名女網友透露，和男友進行肌膚之親時，對方不慎將「嘉明」噴射到她的眼睛，害她痛到跑去掛急診，並自嘲「沒想到男友是劇毒…」。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文透露，事發非常突然，當天她跟男友恩愛的時候，對方提議「顏射」，她也欣然答應，沒想到對方一個爆射，加上她當時眼睛微開，一坨「嘉明」就直接噴射到她的眼睛裡。

她接著表示，「一開始想說擦一下，用水沖洗乾淨應該就好了，不料眼睛越來越痛也越來越紅，最後直接佈滿血絲、瘋狂流淚，男友帶著我以及我的血輪眼直奔急診，過程我的眼睛已經痛到快睜不開了」。

當輪到原PO看診時，醫生看了她的眼睛震驚了一下，便問她究竟是沾染到了什麼東西？她直言不諱表示是被「嘉明」噴到眼睛，「我看到醫生瞄了一眼我男友輕咳了一下，男友也不自在的撇過頭哈哈哈哈哈…因為當時太痛了我已經不知道害羞了！」

所幸最後醫生開了眼藥水後，她也遵照醫囑按時點完，隔天睡醒就康復了。而這次的事件也讓她哭笑不得直呼「沒想到男友是劇毒！」

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言調侃「不精液事不長一智」、「以前我一直以為目洨是誇飾」、「好一個火眼精精」、「真是一鳴精人」、「睛亦求精」、「瞬間看到一堆小孩（？」、「我也有過欸！可是我是買洗眼睛的，一下就好了」。