有別於貓狗這類的萌寵，現代人養寵物愈發多元，也有不少人偏愛珍禽異獸，蛇就是其中一種。台南一名莫姓女網友今（16日）騎車時，赫然發現前方一名小鮮肉騎士竟然揹著背包「遛蟒蛇」，讓她又驚又喜，照片曝光後網友全都看傻了。

「為了追這個小帥哥，我錯過幾條回家的巷子口…居然有人出門帶蟒蛇出來溜的～要不要這麼帥啊！」莫小姐將照片上傳至臉書社團《爆怨公社》，畫面中可見，一位頭戴全罩式安全帽的鮮肉騎士，竟然揹著背包「遛蟒蛇」，背包下方有一處透氣設計，明顯可以看出一團蜷曲的蟒蛇安穩的窩在背包裡頭。

莫小姐受訪時表示，當時她原本在大同路上就應該拐進自家巷子內，但是眼角餘光突然瞄到前方騎士的背包別有洞天，她於是驚奇的一路追到東門圓環上的北門路這處路口，「這一條蛇真的很漂亮，顏色很飽和！第一次看人家這樣背出來我也覺得很好玩。」她說，有跟這位鮮肉騎士小聊了一下，並且徵求對方同意拍了照片，「我也只是純粹覺得很可愛也很驚奇，跟大家分享而已」。

照片曝光後隨即引起逾3千網友熱議，紛紛留言直呼「遛蛇遛起來～」、「現在帶球棍什麼的已經落伍了」、「吹個笛子看會不會把頭抬起來」、「都沒有四輪大爺敢逼他車了」、「為了裝蟒蛇，犧牲錢包放外面」、「背包保全，沒人敢偷他東西」、「怕蛇的人一定會起雞皮疙瘩」、「這是球蟒，寵物蛇的一種～牠是無毒的喔，順便補充一下『三角頭的都有毒』是錯誤的迷思」。

不過也有網友擔心，這麼熱的天氣，帶球蟒出門實在不妥，「人就熱了，蛇肯定熱死了」、「外面快40℃，加上黑色包包吸熱，蛇應該快中暑」；但也有人出言緩頰「包看起來很通風，不是長途的話應該無礙」。