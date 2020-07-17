人生的圓滿，也許就是在來得及時，好好說聲再見

辦過近千場告別式的禮儀師，娓娓道來一個個「圓滿」的離別聚會故事

一本告訴你如何畫上「圓滿」句點的書

面對親人的逝去，無論是：40歲罹癌的妻子、11歲早夭的女兒、素未謀面的父親，還是攜手一輩子的老伴，最盼望的是幫他們辦一場圓滿的告別式。

透過禮儀師的眼，了解人生無常，也看到了人性的弱點。

珍惜與所愛相聚的美好時光，不留下任何遺憾的完美道別。

人生最後的一場相聚，重視的是往生者和家屬間的感覺，甚至是和所有追思者的感覺，這些感覺有時只是一個「點」，讓往生者成為告別式的主角。禮儀師遇到的不全是動人故事，而是由真實演員演出的各式人生，戲中有笑有淚更有人性。

【精彩書摘】

死亡無法準備只能面對

有次告別式上，年輕的先生在沒有預先安排之下，想唱首他和太太都愛的〈抉擇〉。他接過麥克風清唱起來：「偶爾飄來一陣雨，點點灑落了滿地，尋覓雨傘下哪個背影最像妳，這真是個無聊的遊戲……」

他妻子懷胎十月順利生下第一胎，全家籠罩在迎接小貝比的氣氛中，夫妻升格當爸媽的喜悅還沒忘，卻像劣質連續劇，不到幾個小時，妻子突然血崩，搶救不及過世。

每天電視新聞多多少少都有意外事件，小小螢幕那頭發生的事，讓人感覺事情很遠，很難讓人察覺裡頭的無常，禮儀師經常進出殯儀館，在這個無常的集中地，天天上演類似的戲碼。

八月八日父親節接件，從接體車接下壯碩的大體，看看資料，才三十來歲，未婚。

陪伴大體的是父親。辦過了入館手續，和這父親討論著接下來的喪葬事宜，把家屬準備物品單交給他，這父親痴痴地看著我。

「阿伯，這張單子是明天要準備的，你看看有沒有什麼問題？」

問了問家屬，但這父親仍沒什麼回應。

「你有聽到嗎？」拍了拍肩膀叫他。

「嗯，有啦，你說什麼？」父親這般回應。

我把單子上的物品一樣一樣唸給他聽，但這父親依舊恍神。東西再三交代，問了有沒有問題，他都說沒有，但他的眼神完全是呆滯的。直到問及事情始末，他才流暢地把經過說完。

這父親說：「我在開理髮店（傳統的那種），他（兒子）說晚上要帶我去吃飯，去過父親節。時間還早，我去洗澡，出來時看他就坐在理髮椅上彎著腰剪腳趾甲，一邊剪一邊跟我聊天。然後他說好了，可以出發，看著他起身，怎麼又彎了下去，我就叫救護車。」

聽得出來，這些話在醫院、親友、警察一一詢問下，父親不知重複說過多少次，但整個內容陳述著過父親節、剪腳趾甲、起身、倒下、救護車，然後呢？不禁讓人想到過去學的「家屬面對親人死亡的幾個過程」：否認（拒絕相信）、憤怒、沮喪難過、接受。這父親拒絕接受急救失敗、死亡、送殯儀館的後續過程，好像時間就停在救護車那時，兒子依然活著。

另一次的接體，往生者就坐在家中椅子過世。是一位高齡九十七的老太太。家屬說幾個小時前，來家中拜拜的信眾還握著老太太的手打招呼，老太太也微笑點了頭。信眾拜完離去前又和老太太說聲再見，就這麼不動了，轉眼間，老太太往生。

兩個突如其來的死亡，大多數人覺得老太太壽終正寢天年已至，卻覺得那年輕人英年早逝。

一樣簡單而沒什麼病痛的死亡，卻在人們眼中有了分別。俗話說「棺材是裝死人，不一定裝老人」，面對這些無常，這些死亡，能準備什麼？

有次告別式上，年輕的先生在沒有預先安排之下，想唱首他和太太都愛的〈抉擇〉。他接過麥克風清唱起來：「偶爾飄來一陣雨，點點灑落了滿地，尋覓雨傘下哪個背影最像妳，這真是個無聊的遊戲……」

他妻子懷胎十月順利生下第一胎，全家籠罩在迎接小貝比的氣氛中。夫妻升格當爸媽的喜悅還沒忘，卻像劣質連續劇，不到幾個小時，妻子突然血崩，搶救不及過世。神若關了一扇窗，必會開另一扇門；只是人生像個笑話，把過程弄反，開了一扇窗，卻關了一道門。

先生唱著歌，樂師慢慢地抓到旋律伴奏著，只是他的淚珠不斷滑落，加強了音量努力地克制情緒，用緊握的拳頭頻頻拭淚。

樂師停止伴奏，因為整個旋律早亂了。

場面有些失控，唱完了第一遍，又接著唱第二遍。當下的他僅只是發洩，還是想著如果歌一直唱下去，時間是否會停住，是否剩下的流程都不會到來？

第二遍完又接著唱下去，這時歌聲只是聲嘶力竭地吼著：「也許雨一停，我就能再見到妳，也許雨該一直下不停。」到最後先生大聲地喘著氣，親友硬把他帶了下去，告別式回到正常，只是對先生來說，何時才能「正常」？

生死有命，富貴在天，在人們無法掌握時，似乎把一切推給命運，除了面對還能怎樣？但為什麼不換個角度，掌握死亡來臨之前呢？

接過一位五、六十歲，正值壯年的男子，年輕時是化工廠廠長，那時正值台灣的經濟奇蹟，也投資了許多不動產，只是隨著經濟崩盤工廠外移，化工廠也惡性倒閉。沒了收入，經濟陷入窘境，龐大的房貸壓力下將房子一間一間賠本售出，經濟依舊陷入窘境。

在這個人生的低潮，為了家庭及子女，這位先生不斷嘗試許多新事業，也運用他化工的專長和頭腦從事發明專利。但發明家和市場行銷有時就像平行線，產品再怎麼好，但沒通路沒行銷，所有發明只叫好不叫座。不過即使遇到挫折，為了現實生活，也只有不斷努力。愈挫愈勇後，某樣產品有了起色。

他一直以為腹部脹氣只是壓力過大，某天發現不對前往醫院檢查。肝癌，治療沒起色，往生。

在他人生從低潮再爬起時，遇到的就是無常。或許讓人惋惜，不過他在蠟燭燒盡前也要發出最後一絲亮光。

死亡像陽光般難以直視，該杞人憂天地準備嗎？只是，再多的準備就能讓我們勇於面對死亡？

有個故事說著，一位虔誠的老婆婆，每天一定去寺廟燒香拜佛，上香時總會喃喃自語：「菩薩啊，我年紀大了，該有的都有啦，這一生足夠囉，您隨時來帶我走吧！」

某天恰巧被調皮的小和尚聽到，就躲在菩薩旁附和：「那我就帶妳走囉！」

老太太一聽，嚇死了！

生跟死都是不能挽回的，該想的是怎麼度過中間這段時光，把日子過好、讓生活充實。

曾有個家屬和我說，老公出意外那天，他們正在吵架，吵架沒好話的結果，她對先生說：「那你就別回來呀！」

一語成讖，老公出了門發生意外，妻子一直後悔自己為什麼說出那樣的話。

生命中有太多事可以在乎，至於死亡，別怕，我們不會活著面對它。

(本文摘自《人生最後一次相聚》/春光出版)

【作者簡介】

江佳龍

禮儀師事務所所長，1977年生於台北，在南部長大，畢業於文藻語專法文科。

退伍後第一份工作為不動產營業員，1992年至知名生前契約公司擔任禮儀師，在殯葬業中待過大型殯葬財團，也待過地方性葬儀社。曾在殯葬人力公司擔任工頭及負責新人的教育訓練，也曾和殯葬業務合股開過公司。

經歷這行大小各區塊，讓自己能以更多樣、更全面的角度詮釋殯葬。