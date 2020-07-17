郊狼具有攻擊性，若看到牠受傷，你敢救嗎？日前加拿大一名男子，在薩斯喀徹溫河(South Saskatchewan Rivers)進行為期數天的木筏之旅，期間遇到幼年郊狼溺水，他便善心的將其救起並細心照料，在木筏上共處10天，有趣的是，由於郊狼不容易被馴化，沒想到對救命恩人卻異常的聽話。

賈斯汀(Justin)日前在薩斯喀徹溫河展開竹筏之旅，當時打算釣魚時，聽到激烈拍水聲，發現一隻小動物溺水，第一時間他無法辨識其種類，便趕緊將其救起，才發現他是一隻小郊狼(coyote pup），而當時牠已失去意識、沒有呼吸，賈斯汀立即為牠進行CPR，小狼隨後吐出水，順利被救了回來。

賈斯汀為了小替郊狼暖身體，便回到陸地生火取暖，還替牠命名為「YipYip」，他們繼續在木筏上相處10天，小狼會與賈斯汀一起吃飯，睡覺時還會鑽進背包裡，賈斯汀在妻子的建議下，與動物保護機構WRSOS（Wildlife Rehabilitation Society of Saskatchewan）取得聯繫，上岸後將小狼交給他們處理。

WRSOS負責人戴爾（Bonnie Dell）表示，這隻幼狼約8至10週，目前交由當地野生動物中心照料，而此中心已在照顧其它孤郊狼，對於YipYip習慣賈斯汀非常驚訝，小狼剛抵達時對他人都提高警覺，「這些郊狼不容易馴化，之所以會接受賈斯汀，是為了被照顧及餵養，但牠們仍非常野蠻，即使與人類相處，依舊會保有那份野性」。