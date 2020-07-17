振興三倍券正式上路後，不少人第一天就至超商、郵局領取，想趕緊用這一筆錢，規劃日後的開銷方式，但由於人潮過多，導致系統頻當機。日前一名剛領到三倍券的網友表示，他僅花46分鐘就把錢花光，而不少人得知用途後，直呼「一秒變廢紙」。
日前一名網友在PTT詢問，大家領到三倍券後如何使用，是否會選擇馬上花光呢？釣出另一名網友回應，他在15日下午1:15領到三倍券後，下午2點1分就全數花光，只見他買了30注威力彩，興奮的說「9張紙在我手上不到一小時，今天威力彩頭獎我要領走啦，嘻嘻」。
許多人驚呼「你這是60萬倍券」、「你真是賭性堅強，這種樂透50元我都不會花」、「一千變成廢紙，你0倍券」、「一個政府發，政府回收的概念，你還出了2000塊買」，不過最終威力彩頭獎連45槓，該名網友未能成為頭獎幸運兒，吸引不少網友回文「謝謝您當了分母」、「謝謝您為了國家的財稅犧牲」、「拿回400元喔！也算不錯啦」。
文章來源：PTT原文/chihchingho
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