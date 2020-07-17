不少人認為貓具有靈性，好像能傳遞訊息給人類。土耳其一間診所外，突然跑來一隻胖貓，全身髒兮兮，在門口不斷徘徊、哀嚎，診所人員驚覺不對勁，便對貓進行檢查，發現牠不僅懷孕，甚至小奶貓的頭已卡在陰道，經過獸醫師的救助下，順利將小貓生出來，但牠懂得至診所求救，卻也讓眾人吃驚。

土耳其比特利斯(Bitlis)一間家庭保健診所，當時門口出現一隻流浪貓，身形非常的肥胖，不斷的發出哀號，甚至久久不願離開，診所人員發現異狀，檢查才知牠是一隻懷孕的母貓，而且即將臨盆，因此改送往獸醫院，由於小奶貓即將出生，卡在母貓的陰道中，使牠感到極度不舒服，因此找到診所求助。

獸醫進行剖腹產，順利生下4隻小奶貓，也救了母貓一命，而牠向人類求助的行為，也讓不少人驚呼「這證明動物比我們認知的還要聰明，牠知道去哪裡尋求幫助！」、「牠一開始應該是難以分娩，因為找不到能產下小貓的安全地方」、「牠真的是幸運的貓，我曾經帶了兩隻懷孕貓至醫院生產，但最終仍難產死亡，母貓跟小貓全喪命」。