台灣都市傳說「人面魚」，隔了27年依舊被津津樂道，但真的有長得像人臉，或是擁有人類五官的魚嗎？馬來西亞有一名漁夫，日前釣到一條怪魚，詭異的是，牠竟擁有豐厚的嘴唇，甚至還有類似人類的整排牙齒，從正面看宛如人類的嘴巴，讓不少網友嚇壞直呼「快點放回去」。

根據《都市日報》報導，@raff_nasir在推特上傳怪魚照，只見魚擁有粉色厚唇，還有上下兩排整齊的牙齒，而且非常潔白，由側面來看，眼睛與嘴離得非常遠，嘴唇則呈現微嘟，與往常所見的魚類長相差異大，因此讓不少人看得毛骨悚然。而世界野生動物基金會(World Wildlife Fund)提到，以魚身上獨特的橙色側條紋來看，牠應該是毒銼鱗魨(Blackbelly triggerfish)。

bibir dia lagi seksi dari aku 😭 pic.twitter.com/zzq8IPWzvD — RaffNasir• (@raff_nasir) July 2, 2020

更補充，從東非國家塞席爾(Seyshelles)到大堡礁 (Great Barrier Reef)，其中也包括馬來西亞，都可見毒銼鱗魨的蹤跡，分布相當廣泛，種類有40多種，以螃蟹和軟體動物為食，不過多數毒銼鱗魨牙齒雖很堅硬，但鮮少有如此整齊的，因此雪梨科技大學海洋生態學家布斯（David Booth）對此表示「牠們的牙齒很大，但並不像人類，所以這些圖片看起來有點假」。